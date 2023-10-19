В Омске УДХБ заплатит уральской предпринимательнице 6,8 млн рублей за саженцы

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Городское УДХБ определилось с поставщиком саженцев деревьев. От желающих поучаствовать в аукционе поступило шесть заявок, самую низкую цену за поставку 1695 саженцев предложила предпринимательница из Екатеринбурга Татьяна Любимова. Начальную цену она снизила с 12,34 млн до 6,79 млн рублей.
За эту цену Любимова поставит в Омск с 1 по 9 ноября 757 саженцев сосны обыкновенной, 135 — березы, 210 — тополя пирамидального, 114 — липы, 53 — клена остролистного, 6 — дуба черешчатого, 315 — яблони сибирской, 10 — яблони лесной, 80 — лиственницы сибирской, 12 — ели обыкновенной и 3 — ели колючей.
ИП Татьяна Любимова зарегистрировала в августе 2019 года. Специализируется она на оптовой торговле цветами и растениями. С начала этого года предпринимательница заключила контракты на общую сумму 28,5 млн рублей. Самый крупный из них — на 9,8 млн — подписан с Тувинской базой авиационной охраны лесов от пожаров. В рамках заключенного договора женщине предстоит поставить сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой.
Напомним, что ранее в омской мэрии также выбрали подрядчика для поставки более 15,7 тысяч саженцев кустарников. На торгах победила предпринимательница из Омска Марина Марлагина, снизившая цену до 1,7 млн рублей.
При этом изначально УДХБ готово было заплатить за саженцы деревьев и кустарников 21 млн рублей, но закупки отменили в целях экономии. Часть посадочного материала бюджетное учреждение решило вырастить самостоятельно в муниципальном питомнике.