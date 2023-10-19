В Омске УДХБ заплатит уральской предпринимательнице 6,8 млн рублей за саженцы

ИП Татьяна Любимова зарегистрировала в августе 2019 года. Специализируется она на оптовой торговле цветами и растениями. С начала этого года предпринимательница заключила контракты на общую сумму 28,5 млн рублей. Самый крупный из них — на 9,8 млн — подписан с Тувинской базой авиационной охраны лесов от пожаров. В рамках заключенного договора женщине предстоит поставить сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой.