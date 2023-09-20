Многомиллионную закупку саженцев деревьев в Омске отменили ради экономии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Городу55 стало известно, почему омское УДХБ внезапно отменило закупку саженцев деревьев и кустарников на общую сумму 21 млн рублей. Выяснилось, что бюджетное учреждение решило сэкономить и часть зеленых насаждений вырастить самостоятельно в муниципальном питомнике.
«Для экономии бюджетных средств решено максимально использовать „зелёный“ ресурс (кустарники и деревья), выращенный собственными силами в муниципальном питомнике „Управления дорожного хозяйства и благоустройства“», — сообщили в администрации Городу55.
Повторные торги по поиску поставщика саженцев объявят в ближайшее время, но сумма на покупку посадочного материала уменьшится на 6 млн рублей.
«На приобретение посадочного материала будет направлено около 15 млн рублей», — добавили в мэрии.
Напомним, что изначально закупить собирались более 18,8 тысяч саженцев, из них 11405 — это саженцы кустарников. Видовой состав деревьев и кустарников разнообразный: липа мелколистная, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный, клен остролистный, ель колючая, ясень, береза бородавчатая, ива ломкая, дуб черешчатый, яблоня сибирская, яблоня лесная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, вяз мелколистный, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий и можжевельник обыкновенный.