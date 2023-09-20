Многомиллионную закупку саженцев деревьев в Омске отменили ради экономии

Напомним, что изначально закупить собирались более 18,8 тысяч саженцев, из них 11405 — это саженцы кустарников. Видовой состав деревьев и кустарников разнообразный: липа мелколистная, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный, клен остролистный, ель колючая, ясень, береза бородавчатая, ива ломкая, дуб черешчатый, яблоня сибирская, яблоня лесная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, вяз мелколистный, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий и можжевельник обыкновенный.