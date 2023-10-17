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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

иллюстрация

В омском аэропорту из-за тумана случилась длительная задержка нескольких рейсов

17 октября 2023, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация
Прокуратура проверяет, насколько авиакомпании обеспечили комфорт ожидающим пассажирам.

Сегодня, 17 октября, в омском аэропорту задержали несколько рейсов из-за неблагоприятной погоды. По данным сервиса Ventusky, утром в Омской области был туман. Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку по факту задержки.

Самолеты компаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» не вылетели в положенное время в Москву. Перевозчики «Россия», «Северный ветер» должны были отправить пассажиров в Санкт-Петербург. В Новосибирск также планировался утренний рейс «Сибири», но отправление пришлось отложить. Пассажирам пришлось ждать вылетов больше пяти часов.

Задержали также рейсы в аэропортах Томска и Красноярска. В пресс-центре надзорного ведомства сообщают, что будут выяснять, насколько пассажирам качественно оказали услуги, которые полагаются при задержке рейса.

Самая долгая задержка авиарейса в сентябре произошла в Омске
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В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили
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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Задержка рейса#Новости#Проверка прокуратуры#Задержка самолета#Транспортная прокуратура#Алина Ясинская
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