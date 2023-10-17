В омском аэропорту из-за тумана случилась длительная задержка нескольких рейсов

Самолеты компаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» не вылетели в положенное время в Москву. Перевозчики «Россия», «Северный ветер» должны были отправить пассажиров в Санкт-Петербург. В Новосибирск также планировался утренний рейс «Сибири», но отправление пришлось отложить. Пассажирам пришлось ждать вылетов больше пяти часов.