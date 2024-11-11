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Задержка рейса

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2024
Километровые пробки, новый тренер «Авангарда» и задержки самолетов. Омск сегодня
11 ноября, 13:53
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи
Один из рейсов отложили на семь часов.
3 июля, 10:23
До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов
5 апреля, 03:11
Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту
19 февраля, 10:09
2023
Режим ожидания. В Омске прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов на 14 часов
Пассажиры могут обратиться к сотрудникам надзорного ведомства и рассказать о длительном ожидании.
29 декабря 2023, 11:04
Один отменен. Во время тумана в омском аэропорту задержали сразу восемь рейсов
Самая длительная задержка составляет пять часов.
30 ноября 2023, 05:43
Планы сорваны. В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет
Больше всего ждать пришлось пассажиров, которые планировали полететь из Омска в Таиланд.
26 ноября 2023, 09:02
Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Практически все самолеты вылетели до места назначения, но один еще ждет своего отправления.
13 ноября 2023, 06:05
Омская транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки авиарейсов
Информация о проведении надзорных мероприятий появилась на сайте Западно-Сибирской прокуратуры.
8 ноября 2023, 10:31
Самая долгая задержка авиарейса в сентябре произошла в Омске
В сентябре пассажиры ждали отправления в Сочи двое суток.
15 октября 2023, 11:38
Ждали больше 10 часов. Омская прокуратура проверит обстоятельства задержек авиарейсов
2 октября 2023, 12:16
Летевшие в Омск самолеты пришлось из-за тумана посадить в Новосибирске
25 сентября 2023, 04:35
Туман и задержки рейсов, теплотрасса вместо дороги, флешмоб Летову. Воскресный Омск
27 августа 2023, 14:00
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
27 августа 2023, 09:51
Самолет из Петербурга в Омск сел в аэропорту Челябинска из-за тумана
16 августа 2023, 05:19
В омском аэропорту задержали шесть рейсов и еще один отменили
10 августа 2023, 03:54
В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях
7 августа 2023, 07:33
В Омском аэропорту задержали сразу семь рейсов
Отставали от расписания преимущественно утренние и ночные борта.
30 июля 2023, 10:14

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