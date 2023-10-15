Самая долгая задержка авиарейса в сентябре произошла в Омске

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Телеграм-канал «Авиаторщина» представил топ-10 авиакомпаний страны по количеству длительных задержек рейсов по итогам сентября. Лидерами стали «RusLine» и «Red Wings».
Перевозчики задержали более чем на шесть часов 550 рейсов, из них 415 — до 12 часов, 123 — до суток, 12 — более суток.
Самая длительная задержка сентября произошла в Омске. Компания «Икар» вылетела в Сочи спустя 48 часов: 23 числа вместо 21.
Ниже весь топ-10 и число длительных задержек:
1. «РусЛайн» — 92;
2. «Ред Вингс» — 85;
3. «НордСтар» — 51;
4. Utair — 44;
5. S7 Airlines — 26;
6. «Уральские авиалинии» — 22;
7. «ЮВТ Аэро» — 21;
8. «Россия» — 19;
9. «Азимут» — 16;
10. «Победа» и «Полярные авиалинии» — по 11.
Напомним, ранее мы публиковали информацию об отменах и задержках рейсов в омском аэропорту на 15 октября.