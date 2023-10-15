Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

иллюстрация

Самая долгая задержка авиарейса в сентябре произошла в Омске

15 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI
иллюстрация
В сентябре пассажиры ждали отправления в Сочи двое суток.

Телеграм-канал «Авиаторщина» представил топ-10 авиакомпаний страны по количеству длительных задержек рейсов по итогам сентября. Лидерами стали «RusLine» и «Red Wings».

Перевозчики задержали более чем на шесть часов 550 рейсов, из них 415 — до 12 часов, 123 — до суток, 12 — более суток.

Самая длительная задержка сентября произошла в Омске. Компания «Икар» вылетела в Сочи спустя 48 часов: 23 числа вместо 21.

Ниже весь топ-10 и число длительных задержек:

1. «РусЛайн» — 92;

2. «Ред Вингс» — 85;

3. «НордСтар» — 51;

4. Utair — 44;

5. S7 Airlines — 26;

6. «Уральские авиалинии» — 22;

7. «ЮВТ Аэро» — 21;

8. «Россия» — 19;

9. «Азимут» — 16;

10. «Победа» и «Полярные авиалинии» — по 11.

Напомним, ранее мы публиковали информацию об отменах и задержках рейсов в омском аэропорту на 15 октября.

В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили
Узнать подробнее
#Общество#Сочи#Самолет#Омск#Россия#Аэропорт#Задержка рейса#Новости
Подпишитесь
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
Сегодня, 10:36
Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
Сегодня, 01:58
Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»
Сегодня, 07:01
Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Сегодня, 12:23
Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области
Сегодня, 06:45
«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей
Сегодня, 11:18