В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили

Омский аэропорт сообщает об изменениях в расписании. В ночь на 15 октября отменился рейс компании «Казах Эйр» в Астану (Нур-Султан). Борт должен был отправиться в 00:40. Этот же маршрут на 17:40 будет задержан. Ориентировочное время — 20:30. Соответственно, самолет и в Омск прилетит с опозданием. По расписанию его ждут в 16:50. Примерного времени ожидания не указано.