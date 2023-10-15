В омском аэропорту пять рейсов задержали и один отменили

Posted 15 октября, 04:37
Published 15 октября, 04:37
Modified Вчера, 06:20
Updated Вчера, 06:20
Омский аэропорт сообщает об изменениях в расписании. В ночь на 15 октября отменился рейс компании «Казах Эйр» в Астану (Нур-Султан). Борт должен был отправиться в 00:40. Этот же маршрут на 17:40 будет задержан. Ориентировочное время — 20:30. Соответственно, самолет и в Омск прилетит с опозданием. По расписанию его ждут в 16:50. Примерного времени ожидания не указано.
Также 15 октября задержано несколько утренних рейсов. Борт «Турецких авиалиний» вылетел в Анталью на 1 час 50 минут позже (в 6:30 вместо 04:40). Самолет «Уральских авиалиний» отправился в Москву (Домодедово) с отставанием на 44 минуты (в 07:19 вместо 06:35). Рейс перевозчика «Россия» в Санкт-Петербург (Пулково) стартовал на 21 минуту позже положенного (в 07:01 вместо 06:40).
Отметим, в расписании на 16 октября изменений не наблюдается. Ранее мы представляли рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний.