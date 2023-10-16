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Легковушку практически полностью смяло от удара

Уснул за рулем. Трое омичей разбились насмерть в Тюменской области

16 октября 2023, 04:53
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Легковушку практически полностью смяло от удара

Трое омичей разбились насмерть в ДТП на трассе в Тюменской области

Легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в фуру.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области в ДТП погибли трое омичей. Трагедия произошла на 305 километре автодороги около трех часов ночи.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Note вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз Volvo, в который затем въехала еще одна фура.

В аварии погиб 26-летний водитель Nissan и двое пассажиров, 50 и 54 лет.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. В Госавтоинспекции Тюменской области предполагают, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

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