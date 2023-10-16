Уснул за рулем. Трое омичей разбились насмерть в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области в ДТП погибли трое омичей. Трагедия произошла на 305 километре автодороги около трех часов ночи.
По предварительным данным, автомобиль Nissan Note вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз Volvo, в который затем въехала еще одна фура.
В аварии погиб 26-летний водитель Nissan и двое пассажиров, 50 и 54 лет.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. В Госавтоинспекции Тюменской области предполагают, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.