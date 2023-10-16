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Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения

16 октября 2023, 03:27
Фото: 1MI
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В среднем, омичи могут позволить себе приобрести в месяц 2,17 минимальных потребительских корзины.

Омская область оказалась на 31 месте в рейтинге по уровню доходов населения среди регионов. Всего в списке 85 субъектов Российской Федерации. Данные приводит издание «РИА Новости» на основе региональной статистики за 2 квартал нынешнего года.

Так, средняя зарплата в Омской области составила 39 тысяч рублей. При этом реальные доходы населения за год выросли на 11,5%. В среднем, омичи могут позволить себе приобрести в месяц 2,17 минимальных потребительских корзины.

На первом месте в списке находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Там местные жители ежемесячно могут приобрести 5,9 фиксированных наборов товаров и услуг. Замыкает рейтинг Карачаево-Черкесская республика с показателем в 1,15 потребительскую корзину в месяц.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг — это показатель, который позволяет сравнить уровень благосостояния населения в субъектах страны. При расчетах учитываются цены на 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Ранее Город55 сообщал, что Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов.

Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов
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#Экономика#Омская область#Рейтинг#Цены#Зарплата#Продукты#Реальные доходы#Евгений Игишев
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