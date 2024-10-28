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Прожиточный минимум

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2024
К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей
28 октября, 08:50
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Омская область оказалась в конце рейтинга по величине прожиточного минимума
15 октября, 14:35
Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году
22 июля, 07:00
Ждите января. Стал известен размер нового прожиточного минимума в Омской области
Повышение будет минимум на 796 рублей.
18 июля, 09:26
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
29 мая, 09:34
Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму
26 апреля, 03:09
2023
Уровень дохода, «смертельный» сон и слезы из-за оплаты проезда. Омск сегодня
16 октября 2023, 14:08
Новый прожиточный минимум, любитель ВАЗа и исчезнувший мальчик. Омск сегодня
7 сентября 2023, 14:39
В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум
7 сентября 2023, 10:36
В Росстате рассказали о снижении бедности. Но так ли это?
14 июня 2023, 06:20
2022
Социальные выплаты подробно. Омичи будут получать старые деньги по-новому
Единое пособие для малоимущих граждан объединит ранее действовавшие меры. С 1 января 2023 года омичи начнут получать пособия в новом формате.
17 декабря 2022, 13:24
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Омске
16 ноября 2022, 07:58
Стало известно, на какую сумму вырос прожиточный минимум в Омской области
1 июня 2022, 03:07

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