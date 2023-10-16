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иллюстрация

«Не под силу тягаться с хамами». В Омске водитель маршрутки довел до слез пенсионерку

16 октября 2023, 05:45
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске водитель маршрутки довел до слез пенсионерку из-за оплаты проезда

Проблема возникла в маршрутке № 418.

В редакцию Города55 обратилась пожилая омичка. Она рассказала об ужасном отношении водителя к пассажирам. Конфликтная ситуация возникла в маршрутке № 418 вчера, 15 октября.

«Нарвалась на хамское отношение водителя в 418-й маршрутке. Пополнила транспортную карту на 300 рублей, пришла СМС о расходе и через час, в 19:30, я еду в маршрутке от 11 микрорайона до ПО „Иртыш“. Молодой водитель лет до 40 меня всячески оскорблял, требовал налички, объявил, что я „заяц“ и привыкла ездить бесплатно. Довел меня до слез», — поделилась пенсионерка.

Одна из пассажирок предложила заплатить за нее, тогда водитель успокоился. Пожилая женщина просит сотрудников департамента транспорта навести порядок в работе частных перевозчиков.

«Мне на восьмом десятке не под силу тягаться с такими хамами, как этот водитель», — отметила она.

Женщина также рассказала, что в маршрутке не объявляют остановки, а остановочные комплексы подписаны в Омске далеко не все.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Перевозчики#Пенсионеры#Департамент транспорта#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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