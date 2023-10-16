«Не под силу тягаться с хамами». В Омске водитель маршрутки довел до слез пенсионерку

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В редакцию Города55 обратилась пожилая омичка. Она рассказала об ужасном отношении водителя к пассажирам. Конфликтная ситуация возникла в маршрутке № 418 вчера, 15 октября.
«Нарвалась на хамское отношение водителя в 418-й маршрутке. Пополнила транспортную карту на 300 рублей, пришла СМС о расходе и через час, в 19:30, я еду в маршрутке от 11 микрорайона до ПО „Иртыш“. Молодой водитель лет до 40 меня всячески оскорблял, требовал налички, объявил, что я „заяц“ и привыкла ездить бесплатно. Довел меня до слез», — поделилась пенсионерка.
Одна из пассажирок предложила заплатить за нее, тогда водитель успокоился. Пожилая женщина просит сотрудников департамента транспорта навести порядок в работе частных перевозчиков.
«Мне на восьмом десятке не под силу тягаться с такими хамами, как этот водитель», — отметила она.
Женщина также рассказала, что в маршрутке не объявляют остановки, а остановочные комплексы подписаны в Омске далеко не все.