Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Новость №1. В Омской области ребенок опустил руку в аквариум и лишился пальца
Несчастный случай произошел в Кормиловском районе Омской области. Годовалый мальчик находился в комнате с отцом и в какой-то момент решил опустить руку в аквариум с хищной рыбой, которая живет у семьи уже больше 10 лет. Рыба укусила ребенка за палец, из-за чего он лишился фаланги. После случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение, где о происшествии сообщили в полицию. В ситуации уже разбирается прокуратура.
Новость №2. За интеграцию недостроенного метро в транспортную сеть Омска готовы заплатить больше 100 миллионов
Омская компания ищет подрядчика для «возрождения» метро. На разработку проектно-технических решений из областного бюджета готовы выделить 121,4 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен будет создать проект интеграции недостроенных объектов омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города. На выполнение работы у победителя торгов будет чуть больше года: проект должен быть готов до 24 декабря 2024 года. Подробнее о планах читайте в материале.
Новость №3. В Омске начали закупать билеты на новогодние представления для детей из малоимущих, многодетных и приемных семей
Администрация Ленинского округа Омска разместила на сайте госзакупок лот о закупке билетов на праздничные новогодние мероприятия в Музыкальный театр для детей из малоимущих, многодетных и приемных семей, дети-инвалиды округа, а также дети работников промышленных предприятий, управляющих организаций и КТОСов. С единственным поставщиком уже заключен контракт на закупку 676 входных билетов. Каждый стоит 250 рублей, а сумма контракта составляет 169 тысяч. Такие же закупки будут проведены и в других округах города.