Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня

Несчастный случай произошел в Кормиловском районе Омской области. Годовалый мальчик находился в комнате с отцом и в какой-то момент решил опустить руку в аквариум с хищной рыбой, которая живет у семьи уже больше 10 лет. Рыба укусила ребенка за палец, из-за чего он лишился фаланги. После случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение, где о происшествии сообщили в полицию. В ситуации уже разбирается прокуратура.