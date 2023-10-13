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Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня

13 октября 2023, 13:47
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области ребенок опустил руку в аквариум и лишился пальца

Несчастный случай произошел в Кормиловском районе Омской области. Годовалый мальчик находился в комнате с отцом и в какой-то момент решил опустить руку в аквариум с хищной рыбой, которая живет у семьи уже больше 10 лет. Рыба укусила ребенка за палец, из-за чего он лишился фаланги. После случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение, где о происшествии сообщили в полицию. В ситуации уже разбирается прокуратура.

Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику
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Новость №2. За интеграцию недостроенного метро в транспортную сеть Омска готовы заплатить больше 100 миллионов

Омская компания ищет подрядчика для «возрождения» метро. На разработку проектно-технических решений из областного бюджета готовы выделить 121,4 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен будет создать проект интеграции недостроенных объектов омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города. На выполнение работы у победителя торгов будет чуть больше года: проект должен быть готов до 24 декабря 2024 года. Подробнее о планах читайте в материале.

Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
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Новость №3. В Омске начали закупать билеты на новогодние представления для детей из малоимущих, многодетных и приемных семей

Администрация Ленинского округа Омска разместила на сайте госзакупок лот о закупке билетов на праздничные новогодние мероприятия в Музыкальный театр для детей из малоимущих, многодетных и приемных семей, дети-инвалиды округа, а также дети работников промышленных предприятий, управляющих организаций и КТОСов. С единственным поставщиком уже заключен контракт на закупку 676 входных билетов. Каждый стоит 250 рублей, а сумма контракта составляет 169 тысяч. Такие же закупки будут проведены и в других округах города.

В Омске началась закупка билетов на новогодние елки для детей малоимущих
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