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В Омске началась закупка билетов на новогодние елки для детей малоимущих

В Омске началась закупка билетов на новогодние елки для детей малоимущих

13 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Билет на елку в Музыкальном театре обойдется бюджету в 250 рублей.

Администрация Ленинского округа Омска разместила на сайте госзакупок лот, связанный с предстоящим празднованием нового года. Согласно описанию, речь о «закупке услуги по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия».

В данном случае имеется в виду Музыкальный театр. С ним как с единственным поставщиком уже заключен контракт на закупку 676 входных билетов. Каждый стоит 250 рублей, соответственно сумма контракта — 169 тысяч рублей.

В департаменте информационной политики городской администрации уточнили, что это входные билеты на новогоднюю елку.

— Закупка билетов выполнена для жителей Ленинского округа, — объяснили Городу55 в департаменте. — Речь идет о билетах с подарками на новогодние елки. Билеты будут распространены по спискам, в который входят дети из малоимущих, многодетных и приемных семей, опекаемые дети и сироты, дети-инвалиды округа, дети работников промышленных предприятий, управляющих организаций, КТОСов.

Аналогичные закупки будут проведены и в других административных округах Омска.

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#Омск#Новый год#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Лениский округ
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