В Омске началась закупка билетов на новогодние елки для детей малоимущих

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Администрация Ленинского округа Омска разместила на сайте госзакупок лот, связанный с предстоящим празднованием нового года. Согласно описанию, речь о «закупке услуги по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия».
В данном случае имеется в виду Музыкальный театр. С ним как с единственным поставщиком уже заключен контракт на закупку 676 входных билетов. Каждый стоит 250 рублей, соответственно сумма контракта — 169 тысяч рублей.
В департаменте информационной политики городской администрации уточнили, что это входные билеты на новогоднюю елку.
— Закупка билетов выполнена для жителей Ленинского округа, — объяснили Городу55 в департаменте. — Речь идет о билетах с подарками на новогодние елки. Билеты будут распространены по спискам, в который входят дети из малоимущих, многодетных и приемных семей, опекаемые дети и сироты, дети-инвалиды округа, дети работников промышленных предприятий, управляющих организаций, КТОСов.
Аналогичные закупки будут проведены и в других административных округах Омска.