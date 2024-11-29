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Метро

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2024
Омский министр транспорта прокомментировал исчезновение буквы «М» с метроперехода
Андрей Хафизов пояснил, что буква «М» не возвратят, так как объект все еще находится на стадии строительства.
29 ноября, 09:32
В Омске выставят на продажу часть метрополитена
9 ноября, 06:02
Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей
8 сентября, 03:56
Платят 3 миллиона: в Омске отремонтируют первый пусковой участок метро
11 июля, 13:02
Ждем решение президента. В Омске снова откроют торги по интеграции метро
11 марта, 02:38
Огромные зарплаты, лодки в туннеле и треснувший дом. Омск в воскресенье
10 марта, 14:00
Проект «Метро-2»: засекреченная ветка московской подземки или вымысел
8 февраля, 16:54
Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
31 января, 04:48
Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
5 января, 04:07
2023
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
21 декабря 2023, 03:49
В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро
6 декабря 2023, 07:53
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Время и место прощания с мужчиной пока неизвестны.
29 ноября 2023, 02:24
Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн
16 ноября 2023, 03:27
В Омске повторно ищут проектировщика для интеграции метро в транспортную сеть города
13 ноября 2023, 06:50
Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма
31 октября 2023, 03:32
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
30 октября 2023, 09:57
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
30 октября 2023, 05:38
Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день
Итоги дня по версии Города55.
22 октября 2023, 13:45
«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
22 октября 2023, 07:10
Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня
13 октября 2023, 13:47

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