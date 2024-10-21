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Омское метро

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2024
Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований
В Омск приедут много туристов, которые хотели бы увидеть соревнования по фигурному катанию.
21 октября, 08:17
Теперь и в апелляции: суд отказался продлить сроки консервации омского метро
9 августа, 08:32
Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске
16 февраля, 08:48
Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
31 января, 04:48
2023
В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро
6 декабря 2023, 07:53
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Время и место прощания с мужчиной пока неизвестны.
29 ноября 2023, 02:24
Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн
16 ноября 2023, 03:27
В Омске повторно ищут проектировщика для интеграции метро в транспортную сеть города
13 ноября 2023, 06:50
Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма
31 октября 2023, 03:32
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
30 октября 2023, 09:57
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
30 октября 2023, 05:38
«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
22 октября 2023, 07:10
Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня
13 октября 2023, 13:47

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