Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро

В Омске не теряют надежды «возродить» строительство метро. «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнический сооружений» сейчас ищет подрядчика, который придумает, как можно интегрировать недостроенные объекты Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города. Разработку проектно-технических решений оценили в 121,4 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.