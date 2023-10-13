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Станция метро в Омске

Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро

13 октября 2023, 07:49
Фото: Город55
Станция метро в Омске

121 млн заплатят за интеграцию недостроенного метро в транспортную сеть Омска

На разработку проекта у подрядчика будет больше года.

В Омске не теряют надежды «возродить» строительство метро. «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнический сооружений» сейчас ищет подрядчика, который придумает, как можно интегрировать недостроенные объекты Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города. Разработку проектно-технических решений оценили в 121,4 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

На выполнение работы у победителя торгов будет чуть больше года: проект должен быть готов до 24 декабря 2024 года. В проекте необходимо обосновать рациональность денежных вложений, указать сроки, этапы и рассчитать стоимость строительства.

Схема интеграции с трамвайной сетью. Схема интеграции с трамвайной сетью.
Схема интеграции с трамвайной сетью.
Фото: Портал Госзакупок

Как следует из технического задания, допускается три варианта интеграции метро в транспортную сеть Омска:

  • Интеграция в существующую трамвайную сеть от станции «Рокоссовского» до пересечения улиц Октябрьская — Гусарова и Маршала Жукова — Лермонтова, чтобы вывести рельсы наружу и пустить по ним трамваи;
  • Переформатировать метро под облегченный подвижного состав легкорельсового транспорта;
  • Достроить объект и пустить подвижной состав метрополитена.

Отдельным этапом, кстати, следует рассмотреть перспективный участок развития транспортной сети от станции «Рокоссовского» до аэропорта «Омск-Федоровка».

Если в проекте будут использоваться существующие конструкции, подрядчику потребуется оценить стоимость приведения их в нормативное состояние, так как участки построенных сооружений метрополитена и подземных выработок находятся в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии.

«Участок перегонных тоннелей с перегонной вентиляционной камерой между станциями „Заречная“-„Кристалл“ находится в затопленном состоянии», — говорится в проекте контракта.

Напомним, что строить метро начали в 1992 году. Единственная его станция сегодня законсервирована.

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#Метро#Омск#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Метрополитен#Интеграция#Юлия Истомина#Трамваи
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