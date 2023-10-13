Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
В Омске не теряют надежды «возродить» строительство метро. «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнический сооружений» сейчас ищет подрядчика, который придумает, как можно интегрировать недостроенные объекты Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города. Разработку проектно-технических решений оценили в 121,4 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.
На выполнение работы у победителя торгов будет чуть больше года: проект должен быть готов до 24 декабря 2024 года. В проекте необходимо обосновать рациональность денежных вложений, указать сроки, этапы и рассчитать стоимость строительства.
Как следует из технического задания, допускается три варианта интеграции метро в транспортную сеть Омска:
Отдельным этапом, кстати, следует рассмотреть перспективный участок развития транспортной сети от станции «Рокоссовского» до аэропорта «Омск-Федоровка».
Если в проекте будут использоваться существующие конструкции, подрядчику потребуется оценить стоимость приведения их в нормативное состояние, так как участки построенных сооружений метрополитена и подземных выработок находятся в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии.
«Участок перегонных тоннелей с перегонной вентиляционной камерой между станциями „Заречная“-„Кристалл“ находится в затопленном состоянии», — говорится в проекте контракта.
Напомним, что строить метро начали в 1992 году. Единственная его станция сегодня законсервирована.