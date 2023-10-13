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Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику

13 октября 2023, 02:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области аквариумная пиранья откусила палец годовалому ребенку

Ребенка доставили в районную больницу. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

В Кормиловке Омской области пиранья откусила палец годовалому ребенку. Инцидент произошел в семье ветеринарных врачей, хищная рыба живет в их доме больше 10 лет. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

«Утром мальчик с отцом находились в зале. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки», — рассказал источник.

Ребенка отвезли Кормиловскую районную больницу. О случившемся врачи сообщили в правоохранительные органы. Полиция назначила проверку.

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