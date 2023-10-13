Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику

В Кормиловке Омской области пиранья откусила палец годовалому ребенку. Инцидент произошел в семье ветеринарных врачей, хищная рыба живет в их доме больше 10 лет. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.