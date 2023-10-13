Опустил руку в аквариум. В Омской области пиранья откусила палец годовалому мальчику

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
В Кормиловке Омской области пиранья откусила палец годовалому ребенку. Инцидент произошел в семье ветеринарных врачей, хищная рыба живет в их доме больше 10 лет. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
«Утром мальчик с отцом находились в зале. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки», — рассказал источник.
Ребенка отвезли Кормиловскую районную больницу. О случившемся врачи сообщили в правоохранительные органы. Полиция назначила проверку.