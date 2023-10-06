Отпраздновали день рождения. Молодой омич ранил своего друга складным ножом

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Полтавском районе Омской области празднование дня рождения закончилось поножовщиной, сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе омской полиции.
18-летний житель села Вольное несколько раз ударил складным ножом своего сверстника. Конфликт между молодыми людьми вспыхнул во время празднования дня рождения их общего знакомого. Пострадавшего с ранами живота и бедер отвезли в больницу.
Полицейские завели на сельчанина уголовное дело за умышленной причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее молодой человек не был замечен в нарушении закона.