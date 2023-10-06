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Отпраздновали день рождения. Молодой омич ранил своего друга складным ножом

6 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI
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Житель Омской области несколько раз ударил своего друга ножом во время вечеринки

Потерпевшего отвезли в больницу. Молодой человек получил ранения в живот и бедра.

В Полтавском районе Омской области празднование дня рождения закончилось поножовщиной, сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе омской полиции.

18-летний житель села Вольное несколько раз ударил складным ножом своего сверстника. Конфликт между молодыми людьми вспыхнул во время празднования дня рождения их общего знакомого. Пострадавшего с ранами живота и бедер отвезли в больницу.

Полицейские завели на сельчанина уголовное дело за умышленной причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее молодой человек не был замечен в нарушении закона.

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#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Больница#Полтавский район#Ссора#Евгений Игишев#МВД России
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