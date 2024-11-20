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Ссора

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В Омской области задержали женщину, причастную к смерти сожителя
В Омской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в убийстве своего сожителя, который скончался после ножевого ранения.
20 ноября, 12:05
Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе
Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.
22 октября, 08:14
Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата
Мужчина подозревается в убийстве своего брата, которого он зарезал во время ссоры в квартире на проспекте Королёва.
21 октября, 07:36
Стали известны подробности жестокого убийства омички
21 сентября, 09:07
Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой
Следователям удалось установить, что к гибели 55-летнего мужчины причастна его сестра — в ведомстве считают, что убийство могло произойти из-за неприязни и упреков со стороны погибшего.
26 августа, 10:36
Спрятали тело в кустах. Двое омичей учинили расправу над собутыльником
Компания проводила время на берегу Иртыша, распивая алкоголь. В какой-то момент они начали конфликтовать. Ссора переросла в потасовку
2 августа, 05:45
Разговор не состоялся. На Московке-2 омич до смерти забил 37-летнюю женщину
26 июля, 08:30
Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены
3 июля, 03:30
Вечер не задался. В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера
Следователи уже составили примерный план того, как проходил последний вечер мужчины, а также выяснили, с кем он был.
19 марта, 10:28
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.
5 марта, 07:51
Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец
Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.
26 февраля, 12:31
Омичка воткнула нож в грудь своему сожителю после совместного застолья
Мужчину отвезли в больницу.
1 января, 03:24
2023
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39
Омичке, убившей мужа на глазах детей, дали 9 лет колонии
Также женщина должна будет выплатить 300 тысяч компенсации своему сыну. У мальчика от увиденного развилось психическое расстройство.
12 октября 2023, 05:54
Пьяный омич лишился зубов на берегу озера, где хотел порыбачить
Мужчина получил в челюсть прикладом охотничьего ружья.
12 октября 2023, 05:49
Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков
Один мужчина скончался. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
5 октября 2023, 05:52
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве детей в Омской области
25 сентября 2023, 07:38
Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
15 сентября 2023, 07:04
Задушил во время ссоры. Омич подозревается в убийстве матери
49-летний мужчина заключен под стражу из-за возможной причастности к преступлению.
2 августа 2023, 12:38
Травмирующее событие. 6-летний омич едва не сошел с ума, увидев убийство отца
12 июля 2023, 06:38

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