Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой

Следователям удалось установить, что к гибели 55-летнего мужчины причастна его сестра — в ведомстве считают, что убийство могло произойти из-за неприязни и упреков со стороны погибшего.