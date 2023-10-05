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Инцидент произошел возле кафе на улице 7-я Восточная

Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков

5 октября 2023, 05:52
Фото: СУ СКР по Омской области
Инцидент произошел возле кафе на улице 7-я Восточная
Один мужчина скончался. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Жителя Черлака подозревают в убийстве и покушении на убийство, сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе следкома по Омской области.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул 1 октября около 5 часов утра в кафе на улице 7-я Восточная в Черлаке. В результате 43-летний подозреваемый сел за руль Honda Stepwgn и, сдавая назад, сбил двух братьев. Один из них, 34-летний мужчина, скончался. Водитель с места происшествия скрылся.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее об этом происшествии сообщили в Госавтоинспекции. Местные жители также рассказали Городу55, что инцидент произошел рядом с клубом «Миллениум». Место в Черлаке, по словам сельчан, славится шумными ночными посиделками и драками.

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#Происшествия#Омск#Убийство#Кафе#Покушение на убийство#Ссора#Евгений Игишев
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