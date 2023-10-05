Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Жителя Черлака подозревают в убийстве и покушении на убийство, сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе следкома по Омской области.
По предварительным данным, конфликт вспыхнул 1 октября около 5 часов утра в кафе на улице 7-я Восточная в Черлаке. В результате 43-летний подозреваемый сел за руль Honda Stepwgn и, сдавая назад, сбил двух братьев. Один из них, 34-летний мужчина, скончался. Водитель с места происшествия скрылся.
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее об этом происшествии сообщили в Госавтоинспекции. Местные жители также рассказали Городу55, что инцидент произошел рядом с клубом «Миллениум». Место в Черлаке, по словам сельчан, славится шумными ночными посиделками и драками.