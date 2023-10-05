Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков

По предварительным данным, конфликт вспыхнул 1 октября около 5 часов утра в кафе на улице 7-я Восточная в Черлаке. В результате 43-летний подозреваемый сел за руль Honda Stepwgn и, сдавая назад, сбил двух братьев. Один из них, 34-летний мужчина, скончался. Водитель с места происшествия скрылся.