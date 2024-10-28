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МВД России

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Октябрь
В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.
28 октября, 09:32
Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
3 октября, 12:40
Сентябрь
Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью
В Омске прошел брифинг транспортной полиции, где обсудили проблему травматизма на железной дороге и представили меры по снижению числа несчастных случаев.
27 сентября, 10:12
«Звоночки» уже были. Семья погибшей омички поделилась новыми подробностями убийства
22 сентября, 06:31
Май
Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира
31 мая, 03:11
Апрель
Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами
15 апреля, 08:26
Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев
10 апреля, 05:48
Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии
О назначении Вячеслава Крючкова на должность сообщил министр внутренних дел, новые руководители территориальных органов МВД появились еще в двух субъектах РФ.
6 апреля, 07:31
Март
Потребовалась медпомощь. В ДТП на Омской «трассе смерти» пострадал ребенок
24 марта, 10:53
Вылетел на встречку. В столкновении ВАЗа и «Нивы» под Омском пострадала школьница
Также в больницу доставили двух взрослых женщин и самого водителя ВАЗа.
14 марта, 06:35
Февраль
Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты
Подозреваемый успел набрать товаров на 30 тысяч рублей.
22 февраля, 05:03
Все не так просто. В омской полиции рассказали подробности «избиения» школьника
16 февраля, 02:58
Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура
Личность погибшего мужчины пока неизвестна.
13 февраля, 03:32
Январь
Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне
По сообщению МВД России по Омской области, в отдел полиции обратилась 54-летняя работница пекарни. Покупатель украл у нее телефон.
25 января, 06:14
Подарок водителям. Омичам автоматически продлят срок действия прав сразу на три года
Водительские удостоверения будут продлены тем, у кого они истекают в ближайшие два года.
12 января, 03:20
Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу
Приятели решили пойти из поселка Ермак в Калачинск, но поняли, что потеряли ориентиры. Пока не сел телефон, мужчины успели позвонить в полицию.
1 января, 15:05

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