Только через суд. В Омской области участки для многодетных семей не обеспечили водой

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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В ходе проверки были выявлены прав многодетных семей. Им были выделены земли в рабочем поселке Марьяновка. Распределение прошло в рамках социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства. Однако предоставленные участки не обеспечены водоснабжением, из-за чего проживание на из территории невозможно.
После проверки прокурор района Александр Грициков внес представление в администрацию Марьяновского городского поселения, так как она не принимает должных мер по обеспечению земельных участков водоснабжением. Также в суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным.
В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.