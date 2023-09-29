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Прокуратура Омской области потребовала обеспечить участки для многодетных водой

Только через суд. В Омской области участки для многодетных семей не обеспечили водой

29 сентября 2023, 08:53
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области потребовала обеспечить участки для многодетных водой

Прокуратура Марьяновского района в судебном порядке требует обеспечить водоснабжением земельные участки, выделенные многодетным семьям.

В ходе проверки были выявлены прав многодетных семей. Им были выделены земли в рабочем поселке Марьяновка. Распределение прошло в рамках социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства. Однако предоставленные участки не обеспечены водоснабжением, из-за чего проживание на из территории невозможно.

После проверки прокурор района Александр Грициков внес представление в администрацию Марьяновского городского поселения, так как она не принимает должных мер по обеспечению земельных участков водоснабжением. Также в суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным.

В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
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