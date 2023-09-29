Только через суд. В Омской области участки для многодетных семей не обеспечили водой

В ходе проверки были выявлены прав многодетных семей. Им были выделены земли в рабочем поселке Марьяновка. Распределение прошло в рамках социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства. Однако предоставленные участки не обеспечены водоснабжением, из-за чего проживание на из территории невозможно.