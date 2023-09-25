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Омский суд обязал местное самоуправление заменить аварийные трубы с трех селах

Более 70% износа. Жители трех сел Омской области пользовались аварийным водопроводом

25 сентября 2023, 09:53
Фото: Город55

Омский суд обязал местное самоуправление заменить аварийные трубы с трех селах

Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку водопроводных сетей, ремонт которых уже долгое время игнорируется.

В ходе проверки выяснилось, что на ряде улиц в селах Богодуховка, Юрьевка и Милоградовка водопроводные сети имеют существенный износ — 70%. Это провоцирует неоднократные прорывы, что осложняет подачу воды в жилые дома.

Местное самоуправление длительное время не принимало мер по ремонту аварийных участков. Бездействие в этом случае нарушает права жителей и создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Более того, это препятствует повышению качества коммунальных услуг.

Чтобы защитить права местных жителей, прокурор района Николай Чармадов направил в суд иск о принуждении районной администрации провести капитальный ремонт, либо замену водопроводных сетей на проблемных участках. Суд в полном объеме удовлетворил это заявление.

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#Омск#Омская область#Водоснабжение#Труба#Новости#Холодное водоснабжение#Трубопровод#Ремонт сетей водоснабжения#Система водоснабжения#Анастасия Баянова#Трубы
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