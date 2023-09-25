Более 70% износа. Жители трех сел Омской области пользовались аварийным водопроводом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
В ходе проверки выяснилось, что на ряде улиц в селах Богодуховка, Юрьевка и Милоградовка водопроводные сети имеют существенный износ — 70%. Это провоцирует неоднократные прорывы, что осложняет подачу воды в жилые дома.
Местное самоуправление длительное время не принимало мер по ремонту аварийных участков. Бездействие в этом случае нарушает права жителей и создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Более того, это препятствует повышению качества коммунальных услуг.
Чтобы защитить права местных жителей, прокурор района Николай Чармадов направил в суд иск о принуждении районной администрации провести капитальный ремонт, либо замену водопроводных сетей на проблемных участках. Суд в полном объеме удовлетворил это заявление.