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Система водоснабжения

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2024
Ждут технику. После внимания следкома в омском селе начали ремонт водопроводных сетей
Работы по устранению порыва только начали, но реализоваться планам помешал дождь.
2 июля, 09:27
2023
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
8 декабря 2023, 08:48
«Для надежности водоснабжения». В Омске по нескольким адресам снова отключат воду
4 октября 2023, 08:25
В Омске снова отключат воду. Рассказываем, когда и по каким адресам
3 октября 2023, 12:58
Более 70% износа. Жители трех сел Омской области пользовались аварийным водопроводом
Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку водопроводных сетей, ремонт которых уже долгое время игнорируется.
25 сентября 2023, 09:53
Стало известно, в каких районах Омска на сутки отключат воду
В росводоканале сообщили, что 9 августа в домах на ряде улиц не будет воды из-за проведения ремонтных работ.
7 августа 2023, 12:50
Как в старые добрые. Жителям омской деревни приходится пить воду из колодцев и реки
Работников местной администрации не заботило, что у сельчан нет системы холодного водоснабжения.
18 мая 2023, 05:54

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