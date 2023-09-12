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Президенту доложили об инциденте

Владимир Путин поаплодировал пилотам, посадившим борт из Сочи до Омска в поле

12 сентября 2023, 06:35
Фото: Kremlin.ru
Президенту доложили об инциденте

Посадившие в поле самолет Сочи — Омск пилоты удостоились аплодисментов от Путина

Президенту доложили об авиационном происшествии на заседании Восточного экономического форума.

Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и вынуждено сел в поле в Новосибирской области.

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Сам доклад произошел прямо на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ведущий попросил всех присутствующих поаплодировать героям-летчикам, что и было сделано. Не остался в стороне и президент.

Ранее в авиакомпании заявили, что летчиков представят к государственным наградам.

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Напомним, что причиной посадки самолета в Убинском районе Новосибирской области стал отказ гидравлической системы. Экипаж хотел дотянуть машину до аэропорта Толмачево, но, предварительно, не хватило топлива.

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