Владимир Путин поаплодировал пилотам, посадившим борт из Сочи до Омска в поле

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и вынуждено сел в поле в Новосибирской области.
Сам доклад произошел прямо на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ведущий попросил всех присутствующих поаплодировать героям-летчикам, что и было сделано. Не остался в стороне и президент.
Ранее в авиакомпании заявили, что летчиков представят к государственным наградам.
Напомним, что причиной посадки самолета в Убинском районе Новосибирской области стал отказ гидравлической системы. Экипаж хотел дотянуть машину до аэропорта Толмачево, но, предварительно, не хватило топлива.