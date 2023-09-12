Стали известны имена пилотов, посадивших самолет Сочи — Омск в поле

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Стали известны имена пилотов, которые, возможно, и посадили в поле самолет «Уральских авиалиний» Сочи — Омск. По предварительным данным, борт в Убинском районе Новосибирской области посадили командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.
Напомним, предварительно, у самолета «Уральских авиалиний» вытекла гидравлика и возникли проблемы с тормозами и закрылками, потому они решили дотянуть до Новосибирска, но им не хватило топлива. При посадке никто не пострадал.