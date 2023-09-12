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Самолет совершил экстренную посадку

Стали известны имена пилотов, посадивших самолет Сочи — Омск в поле

12 сентября 2023, 05:15
Фото: Правительство Омской области
Самолет совершил экстренную посадку

Названы имена пилотов, которые смогли посадить в поле самолет Сочи — Омск

Предварительно, у лайнера в воздухе вытекла вся гидравлика и при посадке в омском аэропорту могли возникнуть проблемы с тормозами.

Стали известны имена пилотов, которые, возможно, и посадили в поле самолет «Уральских авиалиний» Сочи — Омск. По предварительным данным, борт в Убинском районе Новосибирской области посадили командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.

Напомним, предварительно, у самолета «Уральских авиалиний» вытекла гидравлика и возникли проблемы с тормозами и закрылками, потому они решили дотянуть до Новосибирска, но им не хватило топлива. При посадке никто не пострадал.

Аварийная посадка самолета Сочи — Омск переросла в уголовное дело
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