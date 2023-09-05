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Рейтинг самых значимых арбитражных дел августа

Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом

5 сентября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Рейтинг самых значимых арбитражных дел августа

Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада № 95 Маслова с ущербом

За август в Арбитражный суд Омской области поступило более тысячи дел. Суммарные финансовые претензии по пяти самым значимых из них превысили 422.8 млн рублей.

1-е место. Долги, банкротство, нефтегаз

Долги на сумму около 151.3 млн рублей стали поводом для обращения в Арбитражный суд Омской области налоговиков из региональной Межрайонной инспекции ФНС № 7. В своем заявлении они просят признать банкротом ООО «СпецСтройЛогистика» (ООО «ССЛ»). Соответствующий иск поступил в суд 18 августа.

Как и за какой период образовалась эта задолженность, в документах суда не указано, мало общедоступной информации и по ответчику по этому делу — ООО ССЛ. Известно, что компания была зарегистрирована в начале октября 2014 года. Ее единственным учредителем и генеральным директором с того момента значится предприниматель Алексей Дурнов. На данный момент общество имеет приличный уставный капитал в 1 млн рублей, а также положительные выручку и чистую прибыль по итогам 2022 года в 8.1 и 1.3 млн рублей соответственно.

Основным видом деятельности «ССЛ» значится оптовая торговля станками, и в 2018 году на этом поприще фирма заработала порядка 1.4 млрд рублей, однако потом финансовые показатели значительно упали. Как выяснил Город55, в 2017 году «ССЛ» являлось официальным дилером омского ООО «НПП „Спецтех“» — завода, который специализируется на выпуске различного оборудования и деталей для трубопроводов.

Примечательно, что с середины декабря 2019 года «ССЛ» судился с ООО «Краснодаргазстрой» из города Краснодара и требовал долг почти в 198 млн рублей. Как следует из материалов того дела, задолженность эта возникла из-за подряда на строительство нефтеперекачивающей станции «Уренгойская». Сам договор «Краснодаргазстрой» еще в 2015 году заключал с ООО «Нефтегазстрой», однако последнее по договору уступки права требования «подарило» все долги ООО «ССЛ». Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел этот иск и удовлетворил его в полном объеме. Затем последовала апелляционная жалоба, которую не удовлетворили. К слову, исполнительный лист на те самые 198 млн рублей до сих пор не погашен.

Отметим, что на данном этапе омский арбитраж оставил заявление налоговиков без движения, так как к нему не были приложены документы, доказывающие, что у ответчика достаточно имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Донести недостающее судья предложил в срок до 21 сентября текущего года.

2-е место. «Газпром», Омская область и фонды

Почти 104.3 млн рублей через арбитраж требует Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» с Фонда стратегического развития Омской области. Сей иск был подан 21 августа, а уже 28 августа судья принял его к рассмотрению.

Откуда взялись эти долги, на данном этапе неизвестно — в бумагах суда об этом нет ни строчки. Однако можно предположить, что, возможно, они связаны с не совсем «корректным» освоением средств «Газпрома», которые выделялись на различные социальные проекты в регионе. Дело в том, что Фонд стратегического развития Омской области был создан губернатором Виктором Назаровым в 2014 году для использования денег «Газпрома». Например, на реконструкцию улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта и другие значимые стройки и проекты.

К слову, Город55 уже пытался получить комментарий в Фонде стратегического развития. Что из этого вышло, смотрите ниже по ссылке.

Фонд «Газпрома» потребовал от Фонда стратегического развития Омской области 104 млн
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3-е место. Горнодобытчики vs железнодорожники

Почти 89 млн рублей якобы задолжало омское ООО «ЖелДорСтрой» компании из Новосибирска — ООО «ТехВЭБ». Во всяком случае, иск именно на такую сумму 29 августа последние направили в Арбитражный суд Омской области и уже на следующий день получили уведомление о принятии его к производству.

Какие финансовые взаимоотношения стали поводом для подачи сего заявления, на данном этапе неизвестно, но можно предположить, что они касаются неких работ или услуг. Дело в том, что истец по этому делу, «ТехВЭБ», специализируется на строительно-монтажных и горно-капитальных работах на горнодобывающих предприятиях, которые в основном занимаются добычей угля. По итогам 2022 года выручка компании приблизилась к 12.3 млрд рублей, а чистая прибыль — к 4.7 млн рублей. Одним из крупнейших проектов компании значится разрез «Эльгинский» в Якутии.

Что касается омского «ЖелДорСтроя», то основным видом его деятельности указано «Строительство железных дорог и метро». Как значится на сайте компании, они готовы ремонтировать, строить или демонтировать железнодорожные пути различного назначения.

Не исключено, что именно с работами на железной дороге и связаны долги. Дело в том, что к разрезу «Эльгинский» ведет крупнейшая в России частная железнодорожная ветка Эльга — Улак протяженностью в 321 километр.

Добавим, что в рамках иска «ТехВЭБ» ходатайствовал об обеспечительных мерах — об аресте имущества, активов, недвижимости и транспорта «ЖелДорСтроя»: мол, в ЕГРЮЛ указано, что у омичей недостоверный адрес, и, дескать, могут возникнуть проблемы с возвратом долгов. Суд эту просьбу удовлетворил.

4-е место. Семейные убытки на десятки миллионов

Почти 60.3 млн рублей убытков пытается отсудить Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области у матери и сына — Татьяны и Антона Масловых. Примечательно, что в этом деле фигурирует и глава этого семейства Олег Маслов, на котором, по сути, и висит львиная доля ущерба — свыше 44.2 млн рублей, а вот остальные члены этого семейства значатся как «сопричинители вреда».

Как выяснил Город55, Олег Маслов является учредителем и руководителем сразу нескольких фирм, в частности ООО «Строительно-монтажная компания» (ООО СМС) и ООО «Резерв». Последней руководит его сын Антон Маслов, который, помимо прочего, является владельцем и главой компании из города Екатеринбурга — ООО «Производственно-монтажная компания „Ресурс“». Ранее младший Маслов рулил еще одним обществом со схожим названием — ООО «Ресурс», которое было ликвидировано в 2020 году.

Что же касается Татьяны Масловой, то в коммерческой деятельности она замечена не была и с 2009 года является бессменным директором омского детского сада № 95. Тем не менее на нее вместе с мужем налоговики солидарно пытаются «повесить» 9.9 млн рублей.

По всей видимости, главным возмутителем спокойствия в этом семействе значится глава семейства, с которого еще в феврале этого года налоговики уже пытались взыскать через арбитраж почти 45.7 млн рублей. Также Олег Маслов фигурирует как обвиняемый в уголовном деле по статье «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». По версии следствия, в 2015–2017 годах его ООО «СМС» отправило в налоговую липовые документы на возмещение НДС на общую сумму свыше 15 млн рублей. В рамках этого производства, которое сейчас рассматривается в суде, на имущество старшего Маслова был наложен арест на сумму более 10 млн рублей.

5-е место. Китайская CC7 и долги

«Скромные» 34.1 млн рублей через арбитраж пытается отсудить омское ООО «Щебень.ОК» с ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация „Севен“» (CC7). Данный иск поступил в суд 15 августа, а 22 августа был принят к производству.

Как значится в материалах дела, сей долг у китайской CC7 образовался по договору поставки от 5 октября 2021 года. По всей видимости, речь идет либо о щебне, либо о песке, поскольку на этих сыпучих стройматериалах и специализируется «Щебень.ОК».

Примечательно, что в день написания этого материала, 4 сентября, в карточке иска появилась отметка о том, что СС7 направило в суд ходатайство о признании иска. То есть все может закончиться еще до фактического рассмотрения дела по существу.

Добавим, что в Омской области СС7 строит объекты для ОНПЗ.

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