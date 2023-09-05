Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом

Примечательно, что с середины декабря 2019 года «ССЛ» судился с ООО «Краснодаргазстрой» из города Краснодара и требовал долг почти в 198 млн рублей. Как следует из материалов того дела, задолженность эта возникла из-за подряда на строительство нефтеперекачивающей станции «Уренгойская». Сам договор «Краснодаргазстрой» еще в 2015 году заключал с ООО «Нефтегазстрой», однако последнее по договору уступки права требования «подарило» все долги ООО «ССЛ». Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел этот иск и удовлетворил его в полном объеме. Затем последовала апелляционная жалоба, которую не удовлетворили. К слову, исполнительный лист на те самые 198 млн рублей до сих пор не погашен.