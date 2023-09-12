Севший в поле самолет Airbus A320 Сочи — Омск совершил свой первый полет в 2004 году

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Город55 выяснил историю самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и вынужденно сел в поле в Новосибирской области.
Итак, этому лайнеру 19 лет, свой первый полет он совершил в далеком 2004 году. До России судно принадлежало арабским авиакомпаниям:
С 2013 года борт летает под эмблемой «Уральских авиалиний». Сертификат летной годности лайнер получил 28 ноября 2022 года. Он действует до 31 декабря 2024 года.
Напомним, перед посадкой в Омске, по версии силовиков, с самолета поступил сигнал об отказе гидравлики, якобы она вся вытекла, и при приземлении могли возникнуть проблемы с тормозами.
В Омске короткая полоса, потому КВС принял решение дотянуть до Новосибирска, но топлива не хватило и самолет сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.