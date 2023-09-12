Аварийная посадка самолета Сочи — Омск переросла в уголовное дело

Напомним, с самолета «Уральских авиалиний», который летел из Сочи, в воздухе поступил сигнал тревоги, после чего он пропал с радаров. По информации силовиков, у лайнера были проблемы с гидравликой, и был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому летчики решили дотянуть до Новосибирска, якобы топлива хватало. Однако, борт экстренно сел в поле, на его борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.