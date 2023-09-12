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на месте ЧП работают все экстренные службы

Аварийная посадка самолета Сочи — Омск переросла в уголовное дело

12 сентября 2023, 04:51
Фото: Правительство Омской области
на месте ЧП работают все экстренные службы

Из-за аварийной посадки самолета Сочи — Омск возбудили уголовное дело

Лайнер приземлился на грунт в Новосибирской области, к счастью обошлось без пострадавших.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Предварительно, утром 12 сентября авиалайнер рейса „Сочи-Омск“ по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет», пояснили в Новосибирском СК на транспорте.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, с самолета «Уральских авиалиний», который летел из Сочи, в воздухе поступил сигнал тревоги, после чего он пропал с радаров. По информации силовиков, у лайнера были проблемы с гидравликой, и был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому летчики решили дотянуть до Новосибирска, якобы топлива хватало. Однако, борт экстренно сел в поле, на его борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
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