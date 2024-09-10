Катастрофа

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Сроки установить невозможно: в мэрии Омска сообщили о судьбе затопленного Осташково
10 сентября, 07:04
«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
15 апреля, 03:18
2023
Севшие в поле пилоты полетели в Новосибирск из-за отсутствия техподдержки для Airbus
14 сентября 2023, 09:04
За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию
Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалиний», который и принадлежал Airbus A320.
12 сентября 2023, 16:18
Севший на грунт самолет Сочи — Омск приземлился недалеко от кладбища
Лайнер прошел по полю около 500 метров, после чего шасси увязли в рыхлом грунте.
12 сентября 2023, 09:06
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Собеседник Города55 заявил, что полосы аэропорта Омск — Центральный вполне хватило, плюс в нескольких километрах был еще один аэропорт.
12 сентября 2023, 07:30
Владимир Путин поаплодировал пилотам, посадившим борт из Сочи до Омска в поле
Президенту доложили об авиационном происшествии на заседании Восточного экономического форума.
12 сентября 2023, 06:35
Расследовать инцидент с самолетом Сочи — Омск «Уральских авиалиний» будет Росавиация
В ведомстве уже сформировали комиссию, которые выдвинулась к месту ЧП в Новосибирской области.
12 сентября 2023, 06:15
Севший в поле самолет Airbus A320 Сочи — Омск совершил свой первый полет в 2004 году
Ранее судно принадлежала арабским авиакомпаниям, а под эмблему «Уральских авиалиний» встало в 2013 году.
12 сентября 2023, 05:58
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
Вместе с ним на борту бизнес-джета, по неофициальным данным, находился и его правая рука Дмитрий Уткин.
23 августа 2023, 22:22
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
23 августа 2023, 10:38

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