Расследовать инцидент с самолетом Сочи — Омск «Уральских авиалиний» будет Росавиация

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Росавиации создали специальную комиссию, которая займется расследованием серьезного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
«Комиссия уже сформирована, и она направлена к месту происшествия», — заявили в Росавиации.
Также в ведомстве сообщили, что ранее из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации.
Напомним, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел на грунт у села Каменка Новосибирской области. В воздухе, по предварительным данным, у лайнера вытекла вся гидравлика, и вместо посадки в Омске экипаж решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске, но не дотянул из-за нехватки топлива.