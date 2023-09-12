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Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Расследовать инцидент с самолетом Сочи — Омск «Уральских авиалиний» будет Росавиация

12 сентября 2023, 06:15
Фото: Правительство Омской области
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента с самолетом Сочи — Омск

В ведомстве уже сформировали комиссию, которые выдвинулась к месту ЧП в Новосибирской области.

В Росавиации создали специальную комиссию, которая займется расследованием серьезного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.

Стали известны имена пилотов, посадивших самолет Сочи — Омск в поле
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«Комиссия уже сформирована, и она направлена к месту происшествия», — заявили в Росавиации.

Также в ведомстве сообщили, что ранее из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации.

Напомним, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел на грунт у села Каменка Новосибирской области. В воздухе, по предварительным данным, у лайнера вытекла вся гидравлика, и вместо посадки в Омске экипаж решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске, но не дотянул из-за нехватки топлива.

Севший в поле самолет Airbus A320 Сочи — Омск совершил свой первый полет в 2004 году
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