Расследовать инцидент с самолетом Сочи — Омск «Уральских авиалиний» будет Росавиация

Напомним, самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел на грунт у села Каменка Новосибирской области. В воздухе, по предварительным данным, у лайнера вытекла вся гидравлика, и вместо посадки в Омске экипаж решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске, но не дотянул из-за нехватки топлива.