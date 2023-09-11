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К делу о взятке подключился Бастрыкин

Омский стоматолог Федурин попался на взятке судье из Новосибирской области

11 сентября 2023, 10:33
Фото: 1MI
К делу о взятке подключился Бастрыкин

Омский стоматолог Федурин и его адвокат попались на взятке новосибирской судье

Презент для служителя Фемиды передавал адвокат Омской областной коллегии адвокатов Сергей Сурин.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать ход процессу по возбуждению уголовного дела на бывшую мировую судью Венгеровского района Новосибирской области Марину Сальникову, которую подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, Сальникова получила 3 млн рублей от адвоката Омской областной коллегии адвокатов Сергея Сурина, после чего была задержана с поличным. Сей щедрый презент Сурин передал судье от своего клиента — омского стоматолога Сергея Федурина. Дело в том, что Федурин, который, судя по открытым данным, трудится в клинике «Вита Омск», попался на браконьерстве и по ходатайству следствия мог отправиться в СИЗО. Дабы остаться на свободе, да и вообще спустить все дело на тормозах, была организована взятка.

Сальникову, по данным силовиков, задержали при получении первого транша в 1.5 млн рублей. При этом адвокат Сурин уже полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Следствие продолжается.

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