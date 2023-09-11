Омский стоматолог Федурин попался на взятке судье из Новосибирской области

По версии следствия, Сальникова получила 3 млн рублей от адвоката Омской областной коллегии адвокатов Сергея Сурина, после чего была задержана с поличным. Сей щедрый презент Сурин передал судье от своего клиента — омского стоматолога Сергея Федурина. Дело в том, что Федурин, который, судя по открытым данным, трудится в клинике «Вита Омск», попался на браконьерстве и по ходатайству следствия мог отправиться в СИЗО. Дабы остаться на свободе, да и вообще спустить все дело на тормозах, была организована взятка.