gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске

Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске

Выбрать дату
Август
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
9 августа, 03:55
Апрель
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
27 апреля, 09:42
Стало известно, сколько «Уральские авиалинии» потратили на содержание самолета в поле
12 апреля, 10:29
Март
В отпуске? Посадившие в поле самолет Сочи-Омск пилоты до сих пор не вышли на работу
Мужчин не допускают к работе, а держат в отпуске без сохранения зарплаты.
5 марта, 06:37
Февраль
Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии
16 февраля, 06:58
Январь
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
11 января, 04:34
Арендовали поле. Самолет рейса Омск-Сочи простоит под Новосибирском еще год
9 января, 11:37
Декабрь 2023
Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле
26 декабря 2023, 11:52
Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти
Пока непонятно, экономически целесообразно ли восстанавливать воздушное судно или лучше сдать его в утиль.
7 декабря 2023, 05:56
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
6 декабря 2023, 10:11
Ноябрь 2023
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
17 ноября 2023, 08:10
Есть нюансы. Росавиация возобновит проверку посадки самолета рейса Сочи-Омск в поле
10 ноября 2023, 08:25
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле
5 ноября 2023, 03:35
Октябрь 2023
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Авиаперевозчик попросил не пахать поле, пока технические работы будут не выполнены.
5 октября 2023, 06:23
С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь
Двигатели лайнера, по информации авиаперевозчика, остались целы.
3 октября 2023, 11:19
Сентябрь 2023
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск
29 сентября 2023, 09:50
Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов
Такая информация находится в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков.
26 сентября 2023, 12:47
Самолет рейса Сочи-Омск частично разобрали в поле Новосибирской области
На месте работают несколько специалистов.
22 сентября 2023, 05:32
В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск
Предполагается, что воздушное судно будут дальше эксплуатировать.
22 сентября 2023, 04:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика