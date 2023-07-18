На дорожную разметку в Омске потратят 11 млн рублей. Рассказываем, где она появится

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В администрации Омска ищут подрядчика, который нанесет новую дорожную разметку. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок, заявки принимают до 24 июля. Максимальная, и она же начальная, стоимость контракта составляет 11 255 801 рублей. Закончить работу необходимо до 30 сентября.
«Цена работ включает стоимость материалов, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов», — говорится в сопроводительной документации.
Дорожную разметку планируют обновить в 5 городских округах.
Ранее Город55 рассказывал, что на пересечении улиц Масленникова и Жукова появилась новая «вафельная» разметка. Такую же разметку нанесут на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской.