На дорожную разметку в Омске потратят 11 млн рублей. Рассказываем, где она появится

В администрации Омска ищут подрядчика, который нанесет новую дорожную разметку. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок, заявки принимают до 24 июля. Максимальная, и она же начальная, стоимость контракта составляет 11 255 801 рублей. Закончить работу необходимо до 30 сентября.