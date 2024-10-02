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Разметка

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2024
Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области
Впереди следующий этап с укреплением обочин и установкой дорожных знаков.
2 октября, 06:15
Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов
30 августа, 13:54
Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»
24 июня, 05:19
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч
1 апреля, 04:02
Третья попытка. «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт трассы Омск — Казахстан
Подрядчику предстоит отремонтировать участок с 13 по 26 километр Черлакского тракта.
11 февраля, 05:54
2023
Еще на трех опасных перекрестках Омска появилась разметка в виде «вафельницы»
Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
22 сентября 2023, 08:52
В центре Омска появилась разметка в виде вафельницы. Рассказываем, для чего она нужна
Такую же разметку нанесут на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской
12 июля 2023, 05:49
В Омске на улице Лукашевича двойную сплошную заменили на разделительную полосу
В дептрансе сообщили, что это позволит исключить конфликтные ситуации встречных транспортных потоков
11 мая 2023, 11:05
«Растаяла вместе со снегом». В Омске планируют обновить разметку
В первую очередь разметку нанесут на улицах Транссибирская и 60 лет Победы.
24 апреля 2023, 10:53

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