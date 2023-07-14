Как будет работать новый закон о возврате банком денег, отправленных мошенниками

Миллионы людей считают, что они не попадутся на уловки аферистов. Но затем они берут кредиты и переводят свои сбережения на счета мошенников. В 2022 году аферисты обманули высокопоставленных лиц: подполковника КГБ в отставке и бывшего замглавы аппарата Госдумы Юрия Безверхова, получив доступ к их банковским счетам и выведя 44,3 млн рублей. Замглавы ФНС Светлана Бондарчук передала мошенникам 1,2 млн рублей. Эти люди, казалось бы, должны были различить мошенничество и законную деятельность, но и они попались на удочку. Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, отмечает, что мошенники придумывают новые схемы, чтобы развести жертв на большие деньги.