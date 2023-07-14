Как будет работать новый закон о возврате банком денег, отправленных мошенниками

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Идея нововведений проста: если счет клиента был использован мошенниками для перевода денег без его согласия, то банк несет ответственность за эту операцию и должен вернуть клиенту все потерянные средства. Однако законодатели работали над этим проектом несколько месяцев: первое чтение состоялось в марте 2023 года, а до этого проводились долгие подготовительные работы. Причина такой задержки заключается в том, что за простой формулировкой скрывается много трудностей. «Новые известия» обратились к экспертам и попытались разобраться в деталях.
Миллионы людей считают, что они не попадутся на уловки аферистов. Но затем они берут кредиты и переводят свои сбережения на счета мошенников. В 2022 году аферисты обманули высокопоставленных лиц: подполковника КГБ в отставке и бывшего замглавы аппарата Госдумы Юрия Безверхова, получив доступ к их банковским счетам и выведя 44,3 млн рублей. Замглавы ФНС Светлана Бондарчук передала мошенникам 1,2 млн рублей. Эти люди, казалось бы, должны были различить мошенничество и законную деятельность, но и они попались на удочку. Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, отмечает, что мошенники придумывают новые схемы, чтобы развести жертв на большие деньги.
«По официальным данным, только в 2022 году со счетов россиян преступники украли более 14 млрд рублей. Судя по комментариям в аккаунтах моифинансы.рф и письмам, которые наши подписчики отправляют в адрес Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, больше всего опасности для потребителей представляют мошеннические схемы, где используются методы социальной инженерии. Цели мошенников остаются прежними — выманить банковские коды/пароли, заставить жертву загрузить вредоносную программу, оформить кредит и перевести деньги на якобы „безопасный“ счет, убедить человека сформировать QR-код для снятия наличных, которым воспользуется злоумышленник. Способы остались прежними — в основном телефонное мошенничество и фишинг — меняются только легенды и обстоятельства, которыми мошенники пользуются для обмана», — рассказала Ольга Дайнеко.
Преступники учитывают все изменения, которые происходят в обществе, объясняет директор компании «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
» Злоумышленники учитывают повышение финансовой грамотности россиян и усложняют схемы: они могут подменять номера, так, чтобы они выглядели так же, как номера на официальных сайтах ведомств, а также давить на психику жертвы, утверждая, что информация конфиденциальна и ее нельзя ни с кем обсуждать. В некоторых случаях жертве присылают в мессенджеры поддельные документы. Недавно появилась новая схема мошенничества, о которой заявил регулятор. Жертве приходит приглашение на прием якобы от Центробанка. Домен отправителя при этом имитирует реальный домен Банка России — cbr.ru. В письме к получателю обращаются по имени и отчеству и указывают его реальный адрес проживания. Это вызывает доверие, которое позволяет впоследствии выманить у жертвы данные карты и смс-пароль»
Как утверждает криптоинвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин, мошенники не брезгуют и махинациями с криптовалютой.
«Также участились случаи звонков из инвестиционных организаций с предложением „вложиться“ в какую-то мифическую компанию, просто переведя деньги на счёт в другом банке… Помимо всего прочего, стало много кибер-мошенников, связанных с криптообменом, когда жертва переводит свои рубли на карту обменника в надежде купить криптовалюту, а в ответ ее банят и все»
Опасность потерять деньги подстерегает на каждом шагу. Новый законопроект не обеспечивает полной безопасности в этом вопросе. При этом существуют определенные требования, которые уже заложены в утвержденные формулировки. Во-первых, банк должен ясно понимать, что средства переводятся мошенникам, а во-вторых, он должен быть уверен, что клиент не делает перевод по своей собственной воле. Однако возникают серьезные проблемы в выполнении этих требований. Об этом рассказывает Олег Матюнин, управляющий партнер Адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры».
«Банк не вездесущ: он не прослушивает телефонные переговоры, не читает в реальном времени переписок своих клиентов с предполагаемыми мошенниками, поэтому на первый план выходит вопрос — „Как?“. Как банки должны решать столь нетривиальную задачу? Банки не имеют права задерживать и допрашивать подозреваемых, обыскивать их и использовать прочие методы из арсенала детективной работы. Что им остается? Помочь им уполномочен только Банк России, который, как закреплено в законопроекте, устанавливает признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента»
Главный признак мошеннической транзакции — это нахождение счета получателя в черном списке ЦБ — поясняет Ольга Дайнеко.
«Закон обязывает в течение 30 дней (календарных) возвращать похищенные злоумышленниками средства. Однако деньги будут возмещены лишь в случае, если банк осуществил перевод на счет, который находится в „черном списке“ (специальной базе) Банка России. Каким же образом банк будет противодействовать злоупотреблению доверием? Ведь большинство мошеннических действий осуществляются с использованием социальной инженерии — вводят в заблуждение, убеждают и запугивают человека, который фактически сам делает непоправимое и отдает деньги мошенникам. Для этого в законе предусмотрен двухдневный „период охлаждения“, в течение которого банк не станет переводить деньги подозрительному получателю и уведомит об этом клиента. Два дня — срок для того, чтобы здравомыслие победило, а перевод мог быть отменен. Однако, если человек спустя это время будет настаивать на переводе, банк уже не будет нести ответственность за потерянные деньги»
Если банк видит, что получатель находится в списке недобросовестных клиентов, то перевод будет заблокирован. Если банк замечает что-то сомнительное, то просто предупредит своего клиента и даст 2 дня на отмену операции. А если не обнаруживает ничего подозрительного, то деньги будут отправлены. И ничего здесь нельзя изменить — отмечает Олег Матюнин.
«База формируется на основании сообщений о случившихся мошенничествах, поступающих из МВД и кредитных организаций. Это означает, что будет существовать риск того, что через фильтр смогут проскакивать новые способы мошеннического отъёма денег, не подпадающие под признаки подозрительности на текущий момент»
Кроме того, возможна ситуация, когда банки будут относиться с недоверием к заявлениям о возврате средств. Эксперты предупреждают о возможном риске, что люди, осуществившие законный перевод (оплатившие за товар или услугу, одолжившие деньги знакомому), могут злоупотребить этим законом и требовать компенсацию от банков. Такое мнение разделяет Руслан Захаркин.
«Разумеется, с одной стороны, этот закон будет помогать выявлять часть мошенников и блокировать средства на картах злоумышленников или так называемых „дропов“ (подставных лиц для обнала денежной массы), а с другой, будут „умельцы“, желающие таким образом побаловаться „чардж беками“ — процедурой возврата средств, даже если им была оказана качественная услуга или привезён/продан нормальный товар. Уверен, что подобных возвратов будет очень много и некоторые люди будут давить как на ТК РФ, так и на новый закон о возврате средств банком, если он „якобы“ допустил перевод на мошеннический счет»
На самом деле новый закон предоставляет банкам дополнительные обязанности. Банк-отправитель должен устанавливать контакт с банком-получателем для проведения проверок и усложнять свои процедуры. Кроме того, все расходы на возврат будет нести сам банк-отправитель. С точки зрения банков, это вызывает определенные сомнения. По мнению Александра Петровского, банки готовы выполнить любое требование, но только за счет клиента.
«Банки могут выполнить все новые требования. „За дополнительную плату“, которую логично будет компенсировать за счет клиента. Альтернативных способов обеспечения безопасности Регулятор (ЦБ), насколько известно, пока не предлагает»
Пока же стоит руководствоваться правилом, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и любой звонок, любое обращение рассматривать с точки зрения презумпции виновности — пусть докажут, что не мошенники. А также стоить помнить, что удобство переводов и безопасность средств находятся на разных полюсах — заключает Александр Петровский.
«Переводы по СБП — „безотзывные“ и их не возвратить никак. Переводы по счету — сложнее оформить (дольше заполнять форму), но проще отозвать. В общем случае действует правило — чем проще способ, тем выше риски („подальше положишь — поближе возмешь“)"