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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Пенсионерка из Омска поверила телефонным аферистам и лишилась больше 700 тысяч рублей

24 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI
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Звонивший мошенник представился сотрудником банка.

Жительница Омска обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе полиции. Потерпевшая лишилась больше 700 тысяч рублей.

Выяснилось, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил женщине, что ей необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка перевела злоумышленникам 747 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело.

В УМВД Росси по Омской области рассказали, что за прошедшие сутки зарегистрировали 24 факта дистанционных хищений денег. Полицейские напомнили, что банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует. Банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные карты, а также пароли и коды, которые приходят в сообщениях.

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#Евгений Игишев#Мошенники#Мошенничество#Телефонные мошенники#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Омск
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