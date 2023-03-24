Пенсионерка из Омска поверила телефонным аферистам и лишилась больше 700 тысяч рублей

В УМВД Росси по Омской области рассказали, что за прошедшие сутки зарегистрировали 24 факта дистанционных хищений денег. Полицейские напомнили, что банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует. Банковские работники, сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают подобную информацию по телефону и не запрашивают данные карты, а также пароли и коды, которые приходят в сообщениях.