Телефонные аферисты пытались обмануть 89-летнюю омичку, но бабушка их раскусила

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, омичке позвонила якобы ее дочь. Неизвестная сообщила, что попала в ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля, и для решения вопроса срочно нужны деньги. Однако, пенсионерка быстро раскусила аферистку.