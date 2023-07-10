Телефонные аферисты пытались обмануть 89-летнюю омичку, но бабушка их раскусила

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В полицию Омска обратилась 89-летняя жительница Советского округа. Бабушка рассказал, что ее пытались обмануть телефонные аферисты.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, омичке позвонила якобы ее дочь. Неизвестная сообщила, что попала в ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля, и для решения вопроса срочно нужны деньги. Однако, пенсионерка быстро раскусила аферистку.
«Мама, ты что меня не знаешь что-ли? Я ей сказала: Ты ведь мошенница. И она замолчала», — передала омичка детали телефонного разговора.
Бабушка положила трубку и сразу же обратилась в полицию.