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Телефонные аферисты пытались обмануть 89-летнюю омичку, но бабушка их раскусила

10 июля 2023, 11:46
Фото: Midjourney
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Пенсионерке поступил звонок якобы от ее дочери.

В полицию Омска обратилась 89-летняя жительница Советского округа. Бабушка рассказал, что ее пытались обмануть телефонные аферисты.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, омичке позвонила якобы ее дочь. Неизвестная сообщила, что попала в ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля, и для решения вопроса срочно нужны деньги. Однако, пенсионерка быстро раскусила аферистку.

«Мама, ты что меня не знаешь что-ли? Я ей сказала: Ты ведь мошенница. И она замолчала», — передала омичка детали телефонного разговора.

Бабушка положила трубку и сразу же обратилась в полицию.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенничество#Телефонные мошенники#Аферист#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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