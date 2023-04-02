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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Старая легенда. Омичка в страхе перевела неизвестным все сбережения и взяла кредит

2 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка лишилась 214,5 тыс руб в беседе с мошенниками

Женщину ввели в заблуждение. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Черлакского района обратилась 43-летняя сельчанке. Она заявила о хищении денег. Подробности рассказали правоохранители.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Рассказал, что на имя омички пытаются оформить кредит и порекомендовал срочно перевести средства на «безопасный счет». Обеспокоенная дама следовала всем инструкциям, даже оформила кредит в ближайшем отделении банка. Мошенникам перевела 241 500 рублей, из них 73 тысяч — накопления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция пытается раскрыть преступление.

Омичам напоминают: «безопасных счетов» не существует, сотрудники финансовых организаций не звонят с подобными предупреждениями и предложениями, не инициируют денежные переводы. Ранее мы приводили статистику прокуратура по киберпреступлениям:

17 миллионов за неделю. Омичи продолжают верить в «безопасные счета»
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#Мошенничество#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Черлакский район
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