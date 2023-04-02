Старая легенда. Омичка в страхе перевела неизвестным все сбережения и взяла кредит

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Рассказал, что на имя омички пытаются оформить кредит и порекомендовал срочно перевести средства на «безопасный счет». Обеспокоенная дама следовала всем инструкциям, даже оформила кредит в ближайшем отделении банка. Мошенникам перевела 241 500 рублей, из них 73 тысяч — накопления.