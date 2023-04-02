Старая легенда. Омичка в страхе перевела неизвестным все сбережения и взяла кредит

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В полицию Черлакского района обратилась 43-летняя сельчанке. Она заявила о хищении денег. Подробности рассказали правоохранители.
Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Рассказал, что на имя омички пытаются оформить кредит и порекомендовал срочно перевести средства на «безопасный счет». Обеспокоенная дама следовала всем инструкциям, даже оформила кредит в ближайшем отделении банка. Мошенникам перевела 241 500 рублей, из них 73 тысяч — накопления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция пытается раскрыть преступление.
Омичам напоминают: «безопасных счетов» не существует, сотрудники финансовых организаций не звонят с подобными предупреждениями и предложениями, не инициируют денежные переводы. Ранее мы приводили статистику прокуратура по киберпреступлениям: