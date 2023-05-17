Приехал в гости в Омск и лишился денег. Мужчина перевел мошенникам 4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:09
В правоохранительные органы Омска с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний житель Сургута, который гостил в регионе у родственников. Мужчина перевел телефонным мошенникам 4,4 млн рублей, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта Госуслуг. Мошенник сообщил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит. К разговору также подключилась псевдосотрудница Центробанка. Она рассказала, что деньги на счетах потерпевшего находятся в опасности.
Поверив аферистам, сургутянин на свое имя оформил 5 виртуальных карт и пополнил их в общей сложности на сумму 4,4 млн рублей. Мошенники, чтобы отвести подозрение, даже выслали потерпевшему поддельную квитанцию о сохранности средств. Когда же аферисты предложили мужчине оформить кредит, он понял, что попался на уловки мошенников.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают причастных к преступлению.