Приехал в гости в Омск и лишился денег. Мужчина перевел мошенникам 4 млн рублей

Поверив аферистам, сургутянин на свое имя оформил 5 виртуальных карт и пополнил их в общей сложности на сумму 4,4 млн рублей. Мошенники, чтобы отвести подозрение, даже выслали потерпевшему поддельную квитанцию о сохранности средств. Когда же аферисты предложили мужчине оформить кредит, он понял, что попался на уловки мошенников.