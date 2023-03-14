Набрал кредитов и перевел деньги мошенникам. Омич отправил аферистам 1,7 млн рублей

Омичу в конце февраля позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник сообщил, что в банке произошла утечка данных, и кто-то пытается оформить кредиты на имя потерпевшего. Позже мужчине также поступил звонок от лжесотрудницы банка. Псевдоспециалисты посоветовали омичу оформить несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет».