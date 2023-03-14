Набрал кредитов и перевел деньги мошенникам. Омич отправил аферистам 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний житель Октябрьского округа. Мужчина перевел мошенникам больше 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Омичу в конце февраля позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник сообщил, что в банке произошла утечка данных, и кто-то пытается оформить кредиты на имя потерпевшего. Позже мужчине также поступил звонок от лжесотрудницы банка. Псевдоспециалисты посоветовали омичу оформить несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет».
По инструкции мошенников потерпевший перевел 1 млн 715 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».