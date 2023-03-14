Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Набрал кредитов и перевел деньги мошенникам. Омич отправил аферистам 1,7 млн рублей

14 марта 2023, 07:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Житель Омска лишился 1,7 млн рублей, поверив мошенникам

Неизвестные посоветовали мужчине перевести деньги на «безопасный счет».

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний житель Октябрьского округа. Мужчина перевел мошенникам больше 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Омичу в конце февраля позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник сообщил, что в банке произошла утечка данных, и кто-то пытается оформить кредиты на имя потерпевшего. Позже мужчине также поступил звонок от лжесотрудницы банка. Псевдоспециалисты посоветовали омичу оформить несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет».

По инструкции мошенников потерпевший перевел 1 млн 715 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Лишился всех сбережений. Омич поверил мошенникам и перевел больше 200 тысяч
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Мошенничество#Происшествия#Уголовное дело#Видео
Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Сегодня, 09:29
Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»
Сегодня, 04:53
Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек
Сегодня, 09:29
Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом
Сегодня, 10:39
Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО
Сегодня, 07:57
Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ
Сегодня, 08:55