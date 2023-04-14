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В Омске 55-летняя учительница музыки перевела мошенникам 5 млн рублей

14 апреля 2023, 11:55
Звонившие аферисты представились следователями.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя преподаватель омской музыкальной школы, сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе УМВД России по Омской области. Женщина перевела аферистам сбережения, накопленные за много лет.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился следователем. Аферист сообщил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит на 800 тысяч рублей. Всего с омичкой разговаривали три разных человека. Мошенники убедили потерпевшую отправить деньги на «безопасный счет». За три дня женщина сняла со всех счетов сбережения и перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.

«У этих мошенников очень профессиональные голоса, убедительная речь. Все очень грамотно, четко. Нужно было снять деньги и перевести на какой-то общий безопасный счет», — рассказала потерпевшая полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности звонивших.

#Евгений Игишев#Видео#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество#Мошенники#Происшествия#Омск
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