В Омске 55-летняя учительница музыки перевела мошенникам 5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя преподаватель омской музыкальной школы, сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе УМВД России по Омской области. Женщина перевела аферистам сбережения, накопленные за много лет.
Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился следователем. Аферист сообщил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит на 800 тысяч рублей. Всего с омичкой разговаривали три разных человека. Мошенники убедили потерпевшую отправить деньги на «безопасный счет». За три дня женщина сняла со всех счетов сбережения и перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.
«У этих мошенников очень профессиональные голоса, убедительная речь. Все очень грамотно, четко. Нужно было снять деньги и перевести на какой-то общий безопасный счет», — рассказала потерпевшая полицейским.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности звонивших.