В Омске 55-летняя учительница музыки перевела мошенникам 5 млн рублей

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился следователем. Аферист сообщил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит на 800 тысяч рублей. Всего с омичкой разговаривали три разных человека. Мошенники убедили потерпевшую отправить деньги на «безопасный счет». За три дня женщина сняла со всех счетов сбережения и перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.