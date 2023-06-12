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Омская пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч, поверив, что ее внук попал в ДТП

12 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
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Телефонные аферисты рассказали, что деньги необходимы для выплаты компенсации потерпевшим.

Вчера, 11 июня, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Центрального округа. Пенсионерка передала мошенникам 300 тысяч рублей.

Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный и представился полицейским. Аферист сообщил пенсионерке, что ее внук попал в серьезное ДТП. Чтобы уладить вопрос, уйти от уголовной ответственности и заплатить компенсацию пострадавшим, женщине предложили заплатить деньги. Сбережения пенсионерка передала приехавшему к ней домой курьеру. Когда же омичка поняла, что попалась на уловки мошенников, пошла в полицию.

Следователи завели уголовное дело и выясняют все детали происшедшего.

Ранее Город55 рассказывал, что за одну только субботу омичи перевели мошенникам 6,2 млн рублей. Аферисты обманули 20 человек.

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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#ДТП#Пенсионерка#Телефонные мошенники#Происшествия#Полиция#Общество
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