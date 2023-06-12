Омская пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч, поверив, что ее внук попал в ДТП

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Вчера, 11 июня, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Центрального округа. Пенсионерка передала мошенникам 300 тысяч рублей.
Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный и представился полицейским. Аферист сообщил пенсионерке, что ее внук попал в серьезное ДТП. Чтобы уладить вопрос, уйти от уголовной ответственности и заплатить компенсацию пострадавшим, женщине предложили заплатить деньги. Сбережения пенсионерка передала приехавшему к ней домой курьеру. Когда же омичка поняла, что попалась на уловки мошенников, пошла в полицию.
Следователи завели уголовное дело и выясняют все детали происшедшего.
Ранее Город55 рассказывал, что за одну только субботу омичи перевели мошенникам 6,2 млн рублей. Аферисты обманули 20 человек.