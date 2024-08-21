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Банковские карты

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2024
300 тысяч ущерба. Суд рассмотрит дело омича, «разводившего» продавцов детских товаров
21 августа, 09:37
Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет
23 января, 10:51
Омичка пыталась устроиться курьером доставки, но попалась на уловки аферистов
Девушка отправила мошенникам данные банковской карты, после чего злоумышленники сняли со счета 14,5 тысяч рублей.
8 января, 04:34
2023
Как будет работать новый закон о возврате банком денег, отправленных мошенниками
14 июля 2023, 06:47
Мексика планирует внедрить платежную систему «Мир»
Заявок от российской стороны по этому поводу пока не поступало.
8 июля 2023, 08:01
Знакомая украла у омича 86 тысяч рублей с банковской карты, пока он спал
Женщина украла деньги, чтобы закрыть долги.
7 апреля 2023, 10:35

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