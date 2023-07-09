Мошенники начали предлагать омичам работу со вступительными взносами

Жертвам мошенников рекомендуют сразу заблокировать карту. Есть несколько вариантов: через мобильное приложение, в личном кабинете на сайте банка, через колл-центр, в офисе организации. Если деньги все же украли, в полицию необходимо обратиться в течение суток.