Мошенники начали предлагать омичам работу со вступительными взносами

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
С начала 2023 года полиция зафиксировала 3 182 дистанционных хищения в Омской области. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 138 подобных преступлений. Статистику привели в региональном следственном комитете.
Мошенники придумывают новые схемы обмана, сообщают правоохранители. Например, звонящий представляется потенциальным работодателем, рассказывает о свободных вакансиях, обещает высокую зарплату и неполный рабочий день. Для якобы регистрации кандидата на должность просят данные банковской карты. А еще есть вступительный взнос — реальные деньги.
Омичей призывают внимательно относиться к рассылкам о трудовых предложениях, особенно, если вам предлагают что-то оплатить или запрашивают личную информацию.
Жертвам мошенников рекомендуют сразу заблокировать карту. Есть несколько вариантов: через мобильное приложение, в личном кабинете на сайте банка, через колл-центр, в офисе организации. Если деньги все же украли, в полицию необходимо обратиться в течение суток.