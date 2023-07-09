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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

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Мошенники начали предлагать омичам работу со вступительными взносами

9 июля 2023, 12:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Следователи рассказали, что делать, если вы попались на уловку злоумышленников.

С начала 2023 года полиция зафиксировала 3 182 дистанционных хищения в Омской области. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 138 подобных преступлений. Статистику привели в региональном следственном комитете.

Мошенники придумывают новые схемы обмана, сообщают правоохранители. Например, звонящий представляется потенциальным работодателем, рассказывает о свободных вакансиях, обещает высокую зарплату и неполный рабочий день. Для якобы регистрации кандидата на должность просят данные банковской карты. А еще есть вступительный взнос — реальные деньги.

Омичей призывают внимательно относиться к рассылкам о трудовых предложениях, особенно, если вам предлагают что-то оплатить или запрашивают личную информацию.

Жертвам мошенников рекомендуют сразу заблокировать карту. Есть несколько вариантов: через мобильное приложение, в личном кабинете на сайте банка, через колл-центр, в офисе организации. Если деньги все же украли, в полицию необходимо обратиться в течение суток.

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#Мошенничество#Полиция#СУ СКР Омской области#СУ СКР#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Работа
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