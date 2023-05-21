Дивиденды не пришли. Омичка инвестировала в криптовалюту и лишилась миллиона рублей

На указанный счет омичка перевела один миллионов рублей, но так и не получила дивидендов. Позже мошенники сообщили, что сайт якобы взломали и сейчас баланс переносят на новую площадку. Спустя время владелец цифрового актива пропал, а женщину заблокировал.