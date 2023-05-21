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Дивиденды не пришли. Омичка инвестировала в криптовалюту и лишилась миллиона рублей

21 мая 2023, 07:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка хотела заработать на криптовалюте и потеряла миллион рублей

Возбуждено уголовное дело.

31-летняя жительница Центрального округа в мессенджере увидела объявление с предложением инвестировать в криптовалюту ради высокого дохода. Женщину заверили, что будут ежедневно выплачивать проценты от майнинга.

На указанный счет омичка перевела один миллионов рублей, но так и не получила дивидендов. Позже мошенники сообщили, что сайт якобы взломали и сейчас баланс переносят на новую площадку. Спустя время владелец цифрового актива пропал, а женщину заблокировал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.

Омичей предупреждают, что стоит внимательно относиться к объявлением в сети и не переводить деньги, не обладая достаточными знаниями в сфере. Напомним, ранее мы сообщали о новом способе мошенничества в интернете:

Расширяя возможности. Мошенники обманывают омичей с помощью нейросети
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#Мошенничество#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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