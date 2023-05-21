Дивиденды не пришли. Омичка инвестировала в криптовалюту и лишилась миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
31-летняя жительница Центрального округа в мессенджере увидела объявление с предложением инвестировать в криптовалюту ради высокого дохода. Женщину заверили, что будут ежедневно выплачивать проценты от майнинга.
На указанный счет омичка перевела один миллионов рублей, но так и не получила дивидендов. Позже мошенники сообщили, что сайт якобы взломали и сейчас баланс переносят на новую площадку. Спустя время владелец цифрового актива пропал, а женщину заблокировал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.
Омичей предупреждают, что стоит внимательно относиться к объявлением в сети и не переводить деньги, не обладая достаточными знаниями в сфере. Напомним, ранее мы сообщали о новом способе мошенничества в интернете: