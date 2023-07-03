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Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»

3 июля 2023, 05:26
Фото: Город55
иллюстрация

«Авангард» заключил контракты с тремя нападающими «Омских Ястребов»

Срок действия их контрактов составляет три года.

За омский хоккейный клуб будут играть три новых нападающих. В пресс-службе «Авангарда» рассказали о подписанных договорах.

Так, двусторонний контракт заключили с Александром Филатьевым, Вячеславом Маловым и Николаем Хворовым. Все они являются выходцами «Омских Ястребов». Возраст хоккеистов — 19 лет. С последними двумя договор подписан на три года, с Филатьевым он рассчитан на два сезона.

Фото: ХК "Авангард"

Ранее Город55 писал о том, что пост председателя совета директоров «Авангарда» занял Михаил Аверин. Руководство клуба сменилось после ухода Александра Крылова в конце мая 2023 года. Напомним, что генеральным менеджером ХК является Антон Курьянов.

В «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров Михаила Аверина
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