Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
За омский хоккейный клуб будут играть три новых нападающих. В пресс-службе «Авангарда» рассказали о подписанных договорах.
Так, двусторонний контракт заключили с Александром Филатьевым, Вячеславом Маловым и Николаем Хворовым. Все они являются выходцами «Омских Ястребов». Возраст хоккеистов — 19 лет. С последними двумя договор подписан на три года, с Филатьевым он рассчитан на два сезона.
Ранее Город55 писал о том, что пост председателя совета директоров «Авангарда» занял Михаил Аверин. Руководство клуба сменилось после ухода Александра Крылова в конце мая 2023 года. Напомним, что генеральным менеджером ХК является Антон Курьянов.