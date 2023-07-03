Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»

Так, двусторонний контракт заключили с Александром Филатьевым, Вячеславом Маловым и Николаем Хворовым. Все они являются выходцами «Омских Ястребов». Возраст хоккеистов — 19 лет. С последними двумя договор подписан на три года, с Филатьевым он рассчитан на два сезона.