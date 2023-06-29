В «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров Михаила Аверина

Напомним, экс-председатель совета директоров клуба Александр Крылов покинул свой пост в конце мая после пяти лет работы в «Авангарде». Под его руководством «ястребы» стали чемпионами КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».





