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В «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров Михаила Аверина

29 июня 2023, 06:50
Фото: ХК Авангард
В настоящее время Аверин трудится в группе компании Газпром нефть
Он займет место Александра Крылова, который покинул свой пост в конце мая.

В омском «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров. Им стал Михаил Аверин. Об этом сообщили в хоккейном клубе сегодня, 29 июня.

«За последние годы „Авангард“ одержал много спортивных побед, построил G-Drive Арену, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии», — прокомментировал свое назначение Михаил Аверин.

Известно, что Михаил Аверин окончил РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и дипломатическую академию МИД РФ, является кандидатом юридических наук. Ранее Аверин трудился на государственной службе. А в настоящее время работает в группе компаний «Газпром нефть».

Напомним, экс-председатель совета директоров клуба Александр Крылов покинул свой пост в конце мая после пяти лет работы в «Авангарде». Под его руководством «ястребы» стали чемпионами КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».


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#Авангард#ХК Авангард#Омский авангард#Хоккей#Спорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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