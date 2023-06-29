В «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров Михаила Аверина

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В омском «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров. Им стал Михаил Аверин. Об этом сообщили в хоккейном клубе сегодня, 29 июня.
«За последние годы „Авангард“ одержал много спортивных побед, построил G-Drive Арену, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии», — прокомментировал свое назначение Михаил Аверин.
Известно, что Михаил Аверин окончил РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и дипломатическую академию МИД РФ, является кандидатом юридических наук. Ранее Аверин трудился на государственной службе. А в настоящее время работает в группе компаний «Газпром нефть».
Напомним, экс-председатель совета директоров клуба Александр Крылов покинул свой пост в конце мая после пяти лет работы в «Авангарде». Под его руководством «ястребы» стали чемпионами КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».