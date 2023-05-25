«Ястреб в сердце навсегда!» Александр Крылов покинул омский «Авангард»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Александр Крылов 25 мая покинул пост председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард». Хоккейный функционер попрощался с омскими болельщиками на официальном сайте команды.
«События этих 5 лет могли бы легко стать основной для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой — но не мы, потому что мы — „Авангард“», — рассказал Крылов.
Во время работы Александра Крылова в клубе, произошел ряд важнейших событий в истории омского хоккея. «Авангард» стал чемпионом КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».
Главным в клубе на текущий момент будет генеральный менеджер Антон Курьянов.
«Я оставляю „Авангард“ в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда, — заключил Крылов.
Ранее Город55 сообщал, что Александ Крылов попал в список самых влиятельных людей российского хоккея. Председатель совета директоров омской команды занял 11 строчку в списке. Всего в рейтинге представлено 30 функционеров.