«Ястреб в сердце навсегда!» Александр Крылов покинул омский «Авангард»

Во время работы Александра Крылова в клубе, произошел ряд важнейших событий в истории омского хоккея. «Авангард» стал чемпионом КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».