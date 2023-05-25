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«Ястреб в сердце навсегда!» Александр Крылов покинул омский «Авангард»

25 мая 2023, 11:35
Фото: ХК Авангард

Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров ХК «Авангард»

Крылов пришел в клуб в 2018 году.

Александр Крылов 25 мая покинул пост председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард». Хоккейный функционер попрощался с омскими болельщиками на официальном сайте команды. 

«События этих 5 лет могли бы легко стать основной для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой — но не мы, потому что мы — „Авангард“», — рассказал Крылов.

Во время работы Александра Крылова в клубе, произошел ряд важнейших событий в истории омского хоккея. «Авангард» стал чемпионом КХЛ в сезоне 2020/2021, впервые завоевав Кубок Гагарина. А 1 октября 2022 года открылась G-Drive Арена, этот день Крылов назвал «самым счастливым днем жизни».

Главным в клубе на текущий момент будет генеральный менеджер Антон Курьянов.

«Я оставляю „Авангард“ в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда, — заключил Крылов.

Ранее Город55 сообщал, что Александ Крылов попал в список самых влиятельных людей российского хоккея. Председатель совета директоров омской команды занял 11 строчку в списке. Всего в рейтинге представлено 30 функционеров.

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#Александр Крылов#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Спорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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