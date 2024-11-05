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Омские ястребы

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2024
Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1
5 ноября, 11:13
Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»
19 августа, 03:02
Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ
1 июля, 06:23
«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ
Глеб Трикозов в нынешнем сезоне провел за основную команду только две игры. В ВХЛ принял участие в 39 матчах.
6 апреля, 00:13
Травма головы. Игрока «Омских Ястребов» унесли на носилках со льда во время матча
Как рассказали в сообществе команды, спортсмен получил легкую травму.
5 января, 04:13
2023
Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье
Последний день недели уже вот-вот завершится: самое время подвести итоги. Три «экологичные» новости этого дня — в подборке Города55.
24 декабря 2023, 14:01
Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»
Наставник омской «молодежки» рассказал, каково это — расставаться с хоккеистами, которые идут дальше по системе.
30 августа 2023, 10:34
Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»
Срок действия их контрактов составляет три года.
3 июля 2023, 05:26
«Омские Ястребы» не упустили последний шанс выиграть Кубок Харламова
Счет в серии до четырех побед 3-2 не в нашу пользу.
23 апреля 2023, 12:37
«Омские ястребы» проиграли в первом матче финала Кубка Харламова
Счет в серии 1:0. Следующий матч — 16 апреля.
16 апреля 2023, 03:45
Падение огромного свитера с эмблемой «Авангарда» было задумано изначально
Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверку случившегося.
11 апреля 2023, 11:06

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