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Михаил Аверин

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2024
«Хоккейная фамилия». Совет директоров омского «Авангарда» избрал нового председателя
13 октября, 07:21
2023
Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»
Срок действия их контрактов составляет три года.
3 июля 2023, 05:26

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